Banda MS, ‘con pistola en la cabeza’, ha trabajado para narcos

Oswaldo Silvas confesó que el grupo ha tocado en fiestas obligados por los miembros de la mafia

Primicias

La Banda MS no se anda con rodeos ni con medias tintas. Ellos sí han tocado para narcos, pero por una razón muy poderosa, como lo expusieron sus miembros en una entrevista que publicó Suelta la sopa.

“Venimos de Mazatlán, Sinaloa; fuimos, ¿por qué no decirlo? Eran gente que para empezar [uno] no puede decirle que no, es imposible negarte”, contestó Oswaldo Silvas, uno de los vocalistas, sobre la situación que viven muchas bandas mexicanas que son contratadas para tocar en fiestas para narcotraficantes.

En relación con quienes los critican por esta práctica, el cantante dijo: “Yo quisiera que cualquier persona que piensa así le dijeran con una pistola en la cabeza, ‘vas a venir a trabajarme acá […]. Yo quisiera que ellos me dijeran si dijeran, ‘no, no voy'”.