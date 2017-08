Viuda de Chalino Sánchez no quiere cerca de ella a los Rivera

A Marisela Vallejos Félix le molesta que Pedro Rivera se adjudique el éxito del asesinado intérprete de narcocorridos

Primicias

Marisela Vallejos Félix, la viuda de Chalino Sánchez, no quiere a ninguno de los Rivera cerca de ella porque, según ella, la famosa familia, sobre todo Pedro Rivera, se la pasa diciendo que él hizo grande al asesinado cantante de narcocorridos.

“El que Pedro Rivera diga que lo hizo cantante o que lo hizo artista me molesta, y me molesta mucho porque Chalino tenía sus propios méritos”, dijo la viuda en una entrevista con Primer impacto. “Nadie hace artistas; no hay una fábrica para hacer artistas. Entonces, el hecho de que eso lo diga él, o lo diga su familia, me molesta al grado de que no los quiero cerca de mí”.

Es por esto que ninguno de los miembros del conocido clan estará presente en el homenaje que se ofrecerá este sábado a Chalino Sánchez en un teatro de Los Angeles por el 25 aniversario de su muerte, donde participará más de una docena de reconocidos intérpretes, entre ellos, Komander, los Hijos de Barrón, Javier Rosas, Noel Torres y Jesús Ojeda y sus parientes.

Lo cierto es que Chalino Sánchez y Pedro Rivera tuvieron una relación muy cercana porque el cantante sinaloense era uno de los artistas que grababan en la disquera que era propiedad del patriarca de los Rivera.