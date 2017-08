¿Lucía Méndez insinuó que Ninel Conde es cliente de las cirugías?

A la actriz le importa poco que digan que el Bombón asesino se le parece cada día más

Primicias

Aunque usted no lo crea, Lucía Méndez dejó entrever que Ninel Conde es muy amiga del bisturí. Sí, no es broma, la protagonista de siete clásicos telenoveleros insinúo que el llamado Bombón asesino ha pasado por las manos del cirujano plástico.

Todo empezó cuando un reportero de El Gordo y la Flaca le preguntó su opinión acerca de los comentarios que afirma que Ninel se parece cada vez más a ella y si esta situación le incomodaba, cuestionamientos a los que Lucía reaccionó inmediatamente. “No, no me molesta. Yo nací así, yo no me hice, yo nací así”, reiteró la entrevistada, muy segura de sí misma.

Entonces, ¿qué le quiso decir Lucía a Conde?, al parecer, el colaborador del programa de Univision se quedó con la misma duda y al intentar profundizar en el tema y preguntarle acerca de los eternos rumores de sus múltiples cirugías, ella puso un alto. “Yo no quiero hablar de eso ya, perdóname”.

Redacción / LMSHOW