Julión Álvarez está consternado por acusaciones

Uno de sus amigos reveló cómo el Rey de la Taquilla enfrenta la investigación del gobierno de Estados Unidos

Primicias

Julión Álvarez sí está preocupado por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, mismas que lo ligan con una red de narcotráfico, acepta su amigo, el actor y cantante Mane de la Parra, quien desde que estalló el escándalo ha estado en contacto con el intérprete.

“Sí he hablado con él, no me gustaría darles más comentarios porque eso es muy delicado. Julión es una persona muy clara, no se está escondiendo, tan es así que ya habló con la prensa. Es mi amigo y está sacado de onda y está dispuesto a arreglar la situación”, aseguró De la Parra, quien usó el término coloquial “sacado de onda” para dejar ver la mortificación que el llamado Rey de la Taquilla siente sobre el tema.

Desde hace una semana, Julión se mantiene en silencio mientras prepara su regreso a los escenarios, programado para el próximo sábado en el palenque de San Luis Potosí. En tanto, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que, según sus fuentes, el gobierno norteamericano habría encontrado al artista “vínculos familiares” con el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Joel O’Farrili / LMSHOW