¡Despreocupada! a Lucía Méndez, los memes la tienen sin cuidado

La actriz afirma que las burlas en su contra también son publicidad para ella

Primicias

No cabe duda que Lucía Méndez es una mujer inteligente y audaz, pues en lugar de preocuparse o afligirse por los memes que constantemente la ligan con las cirugías o se burlan de sus declaraciones, los toma a la ligera y señala que, al final de cuentas, le ayudan para mantenerse vigente.

“Hay gente a la que no le gusta que te vaya bien, que lleves una vida tranquila, porque esa es la realidad. Inventan cosas, hacen memes para tratar de hacerme daño y la verdad que no me importa, porque, al fin de cuentas, es publicidad, buena o mala, pero es publicidad”, declaró la actriz a los micrófonos de El Gordo y la Flaca.

Un supuesto enojo de parte de Madonna, la revelación de haber consumido una sustancia prohibida, su eterno pleito con Verónica Castro, su llegada a una entrega de premios vestida como princesa de Disney, uno de los números musicales de su espectáculo en el que volaba sobre el escenario y el descubrimiento de un supuesto fotomontaje en el que desfilaba por el festival de cine de Venecia, son sólo algunas situaciones que han colocado a Lucía Méndez como una estrella de los memes.

Redacción / LMSHOW