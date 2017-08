Chiquis Rivera explota contra quienes la critican y le dicen gorda

La novel cantante está harta de los comentarios negativos que le hace la gente en sus redes sociales

Primicias

Ahora sí que le colmaron la paciencia a Chiquis Rivera. Tanto, que la hija de Jenni Rivera usó su cuenta de Facebook para decirle a la gente que le pone comentarios negativos en sus redes sociales que se dediquen a sus propios negocios y que a ella la dejen en paz.

En un video de cuatro minutos le dijo a sus detractores que “si cantamos bien o no cantamos bien, o estamos gordas o no, o sea, eso a ti qué te importa. Primeramente enfócate en ti y luego mírate por favor en el espejo antes de hablar. No mames”.

También dijo que si la gente estuviera feliz no hablaría de ella “porque no hay tiempo para eso, como yo. Yo la verdad estoy demasiado ocupada; gracias a Dios que me da trabajo; le estoy ching*ndo [y] no le pido nada a nadie”.

Rechazó que su éxito se deba a que sea hija de la Diva de la banda, y que si le ha ido bien es porque “me despierto temprano, porque realmente le chingo”.

Asimismo, criticó que “es el problema con los latinos”, que no se apoyan.

“Hay gente que te ve avanzando y subiendo y te quieren bajar […] te dicen cosas feas; qué mala onda. No seamos así”, dijo.