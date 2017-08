AB Quintanilla ya pagó deuda de manutención, pero sigue detenido

El hermano de Selena envió un cheque por casi 100 mil dólares, pero la jueza que lleva el caso aún no ha decidido si lo deja en libertad

Primicias

A.B. Quintanilla ya pagó una deuda por manutención de casi 100 mil dólares, pero aún sigue detenido, según informa el diario Mundo Hispánico.

Según la publicación, el artista envió el miércoles por correo un cheque de su cuenta personal por un total de 93 mil dólares; 87 mil por lo que debía de manutención y 6 mil más por gastos médicos del niño.

“Mi clienta está satisfecha con la decisión de la jueza […] No puedo dar detalles del caso por motivos de confidencialidad, pero ella está de acuerdo con la decisión”, dijo Karen Marvel, quien representa a Summer Clary, ex novia de Quintanilla.

Summer Clary, former girlfriend of #ABQuintanilla, leaves courtroom following child support hearing. #ABQuintanilla was remanded pic.twitter.com/BcEg5CbXw1 — Rachel Denny Clow (@CallerClow) August 16, 2017

La decisión de que Quintanilla permanezca detenido, según la abogada, era de la jueza que lleva el caso.

“La jueza nos dijo que su oficina nos informaría si salía libre; hasta ahora no lo han hecho”, dijo la abogada en una entrevista concedida el jueves.

A.B. Quintanilla has arrived for hearing at courthouse re. unpaid child support. Folo @CallerElly for updates and check back @callerdotcom pic.twitter.com/t8dYVubRLA

— Rachel Denny Clow (@CallerClow) August 16, 2017

