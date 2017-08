A Eugenio Derbez no le espantaría ser abuelo

El comediante afirma que apoyará a sus hijos, siempre que los vea felices

Primicias

A sus 55 años, Eugenio Derbez no siente miedo alguno de convertirse en abuelo y aunque dejó ver que, según su criterio, aún no es el momento para que alguno de sus tres hijos mayores debute como papá, está dispuesto a apoyar las decisiones de sus retoños, siempre y cuando sean felices.

“No me asusta ser abuelo, me asusta que no se tomen las decisiones correctas en el momento correcto, pero si veo que están felices y contentos, pues ya que venga”, declaró Eugenio a un numeroso grupo de prensa cuyos miembros le cuestionaron por una broma realizada por su hijo Vadhir en El Show del Piolín, donde el joven actor se comunicó vía telefónica para anunciarle que próximamente se convertiría en padre de familia.

Al parecer, Derbez no está tan lejos de tener un nieto, pues hace algunos días su hija Aislinn declaró que está buscando debutar como mamá mientras disfruta de las mieles del amor con su esposo Mauricio Ochmann. “Yo creo que voy a ser un gran abuelo. Ya me entrené con mi hija Aitana y si viene un nieto, voy a estar feliz”, finalizó Derbez.

Redacción / LMSHOW