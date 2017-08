La quinceañera Rubí quiere ser como Ariana Grande y Nicki Minaj

Sueña con llenar imponentes escenarios, como las cantantes internacionales

A ocho meses de haber saltado a la fama gracias a su fiesta multitudinaria de 15 años, la adolescente Rubí Ibarra ya sueña en grande y, aunque está empezando su carrera como cantante, tiene muy claras sus intenciones de convertirse en toda una estrella de la música mundial, como Ariana Grande Nicki Minaj.

“Yo me veo siendo alguien grande, llenando grandes escenarios como Nicki Minaj o Ariana Grande y yo sé que para lograrlo tienes que esforzarte mucho, tener mucha dedicación. Estoy haciendo mis sueños realidad, con la gente correcta y con personas que me quieren”, declaró la jovencita en entrevista para la televisión.

Rubí aseguró que, después de varios meses de ser el centro de críticas y comentarios en su contra, ya no le afecta lo que se diga. “Yo estoy feliz y esas cosas ya no me afectan”.

