Angélica María responde porqué se la pasa pegada a la familia de su hija

La actriz reveló su truco para no parecer una suegra metiche sin dejar de estar con su hija

Primicias

Angélica María es realmente muy cercana a su hija Angélica Vale y a la familia de esta última, situación que la ha llevado a ser calificada y señalada como una suegra metiche. Sin embargo, aclara que, si pasa muchas horas al día con su descendencia, se debe a que ellos son quienes la invitan y muchas veces hasta les ayuda a salir de algún apuro.

“La mamá va cuando la invitan. Me dicen ‘¡mami, vente!’ y hay voy. Me ven cuando quieren verme, no es a fuerza. A veces soy metiche porque ellos van hablando y yo opino, trato de no hacerlo y me cuesta trabajo porque soy muy habladora y me gusta opinar. ¡Ni modo! A veces, me hablan y me dicen que se van a ir de novios y ahí voy yo a cuidar a los nietos”, dijo la novia de México al programa mexicano de Primera mano.

Desde hace tiempo, la también cantante descubrió la fórmula para no quedar como una suegra metiche con su yerno. “Cuando sé que él va a llegar, me voy a mi casita para que la suegra no moleste. Yo amo a mi hija y quiero que sea feliz en su matrimonio. Soy muy respetuosa y pienso que sí, las suegras debemos estorbar”.

Redacción / LMSHOW