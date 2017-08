¡Exclusiva! Viuda de Chespirito confiesa que platica con sus fotografías

Florinda Meza realizó a LMShow dramática confesión. Descúbrela

A unos meses de cumplirse tres años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, su viuda, Florinda Meza, aún no logra acostumbrarse a su ausencia y por eso hace todo para sentir más cerca al hombre con el que compartió 40 años de su vida.

“Hago lo mismo que hacíamos en vida, pero ahora con sus fotografías. Cada mañana le digo ‘Buenos días, mi alegría’, lo recuerdo todo el día y le platico las cosas que hago, pero también le digo ‘buenas noches, mi amor’. Es una forma de sentir consuelo y de sentirlo más cerca, por eso tengo sus fotos por todos lados”, dijo la actriz en exclusiva con LMShow, tras inaugurar una exposición caricaturista en homenaje al fallecido comediante.

La también productora compartió que frecuentemente plasma en algunos textos la nostalgia que siente por su esposo. También nos reveló el momento más difícil tras la muerte de Gómez Bolaños. “Me sentía tan mal y tan perdida que decía que yo, ya no era yo, que mi vida no era mi vida, mi casa no era mi casa, mi tiempo no era mi tiempo y yo ya no soy yo, porque me falta él”.

Joel O’Farrili / LMSHOW