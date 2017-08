Bárbara Mori apoya a su nuera en demanda contra su hijo

Natalia Subtil asegura que tiene el apoyo de la madre de Sergio Mayer junior

Primicias

La actriz Natalia Subtil dio a conocer que interpondrá una demanda en contra de su expareja Sergio Mayer Hijo por la pensión alimenticia de su hija Mila y cuenta con el apoyo de su suegra Bárbara Mori.

En entrevista con “Despierta América”, Natalia Subtil reveló que habló con la actriz uruguaya la semana pasada y como respuesta obtuvo la disposición para ayudarle a conseguir una cantidad justa de dinero para la manutención de su nieta, pues sabe perfectamente lo que significa e implica ser madre soltera.

“La abuelita está conmigo, siempre es muy linda y me está apoyando en todo. Siempre me dice “son tus decisiones”. Me apoya que sea una mamá soltera que tiene que ver por su hija, porque ella también fue mamá soltera, entonces ella entiende muy bien las situaciones. Me dijo “ve por tu hija y haz lo necesario para tu hija”. Los abuelos la quieren mucho y la apoyan”, dijo la modelo brasileña.

Continuamente se ha acusado a Sergio Mayer Mori de irresponsable, de embarazar a mujeres mayores que él, y dejar los asuntos abandonados

Redacción LMSHOW/Mezcalent