Angélica María: “¡En Tv, me ofrecen puras porquerías!”

La novia de México confesó que prefiere no trabajar en la pantalla chica, con tal de no aceptar personajes de relleno

Primicias

Con 67 años de trayectoria, Angélica María reiteró que no está interesada en regresar a las telenovelas, pues los personajes que últimamente le ofrecen no valen la pena, a tal grado que los califica como “porquerías”.

“Me ofrecen personajes que dicen ‘Mijita, voy a peinarte porque estás despeinada’, al otro día es ‘mi hijita, te preparo el desayuno’ y después el personaje es mudo. Me ofrecen porquerías y entonces prefiero no trabajar, me voy a cantar por todos lados, estoy con mis nietos a todo dar y feliz de la vida. No voy a perder mi energía y mi tiempo haciendo papeles que no tienen importancia”, dijo la novia de México a los micrófonos de LMShow.

Aunque cuenta con casi 30 telenovelas, de las que al menos 10 resultaron un éxito rotundo, la primera actriz se siente totalmente desvalorada. “Muchos años han dejado de valorarme y es algo que me dolió mucho”.

Joel O’Farrili / LMSHOW