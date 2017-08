Presentan polémica bioserie de Lupita D’Alessio

La cantante adelanta que la historia contendrá "solamente la verdad" de su vida rodeada de excesos y dramas personales

Primicias

La cantante Lupita D’Alessio promete dejar al descubierto toda la verdad de una vida rodeada de excesos y un drama casi permanente. A través de la bioserie ‘Hoy voy a cambiar’, la intérprete exhibirá sus problemas de alcoholismo, drogadicción, sus fallidos cinco matrimonios, la falta de amor propio y la forma en que la mezcla de estos problemas barrió con la estabilidad de sus tres hijos, todo esto a la par de su éxito como artista.

“Verán excesos, peleas muy fuertes entre marido y mujer, entre madre e hijos. Soy un mal ejemplo como madre, desde luego. No me enorgullece lo que van a ver, pero sé que es necesario para que muchas mujeres no cometan en error que yo cometí”, declaró la cantante durante la presentación de la emisión a través de un enlace satelital desde su residencia de Cancún.

Bajo la producción de Rubén y Santiago Galindo, el elenco está conformado por las cuatro actrices que darán vida a la llamada ‘Leona dormida’ en diferentes etapas: la niña Victoria Viera, Giovana Fuentes, Mariana Torres y Gabriela Roel. También destacan Ferdinando Valencia, quien da vida al primer esposo de la intérprete, además de Alejandro Tommasi, quien encarna al ‘Señor telenovela’, Ernesto Alonso.

La serie, que se grabó en 12 semanas y utilizo casi 150 locaciones, se estrenará el próximo domingo a las 21 horas por el canal de las estrellas, en México. Se desconoce si será emitida por Univisión.

Joel O’Farrili / LMSHOW