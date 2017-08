Despacito de Luis Fonsi, el video más visto del mundo

El cantante recibe un reconocimiento por sumar 300 millones de vistas, de la canción más famosa del mundo.

Primicias

Seguramente al momento de leer este texto en alguna parte del mundo estén tocando Despacito, el tema de Luis Fonsi que le ha dado la vuelta a todo el planeta y que fue reconocido por youtube como la canción que logró llegar a los 3 mil millones de reproducciones en menos de un año.

Creyente del destino, Fonsi enfrenta el momento más importante de su carrera con la canción que le cambió la vida y por la que no deja de agradecer, así lo hizo saber a diversos medios al pie de Times Square, el espectacular sitio neoyorquino, donde le entregaron el reconocimiento.

“Estoy agradecido con todos mi compañeros, les tengo que dar todo el crecido que merecen, comenzando por Daddy Yankee” afirmó el boricua quien no pudo ocultar su emoción.

Despacito la cantan turcos, chinos, rusos y hasta Nicolás Maduro quien no pudo resistirse al tema, pues lo usó para promocionar su asamblea constituyente, situación que molestó al cantante, quien manifiesta en las redes y abiertamente su repudio al hecho: “La música es para todo el mundo -afirma- no puedo controlar quien canta baila quien escuchar las canciones, pero cuando se cambia la letra sin premiso es cuando se convierte en algo ilegal, mi comentario fue porque no estoy de acuerdo con ese partido político”.

Enfático Fonsi comentó que si alguien quiere cambiar la letra de una campaña debe pedir un permiso y entonces los compositores valorarán si la ceden a o no y que en Venezuela no lo hicieron.

El video fue grabado en la zona de La Perla en el Viejo San Juan, Puerto Rico y según autoridades turísticas, su fama ya es una referencia turística de la isla.

Luis Fonsi regresará a su gira por Argentina, después recorrerá Estados Unidos, Chile y México.