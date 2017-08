Confiesa Maite Perroni que no soportaría un novio machista

La actriz señala que, de encontrarse con un hombre que frene su vida, lo deja

Primicias

Maite Perroni, quien hace pocos meses ocupó la pantalla de Univision con la telenovela ‘Antes muerta que Lichita’, deja claro que no está dispuesta a tolerar en su vida a un hombre machista, mucho menos si se trata de su novio.

“Soy una mujer muy independiente y me he relacionado con personas que, cuando no han podido ser parte de ese proceso (superación), les digo ‘hasta luego y con permiso’. Afortunadamente no he tenido una historia que se lleve de esa manera”, declaro Perroni a LMSHOW durante el primer día de grabaciones de la telenovela ‘Papá a toda madre’, historia que abordará el cambio de roles de hombres y mujeres.

La actriz de 34 años afirma estar consciente de que el machismo aún existe, a pesar de la lucha de diferentes sectores por lograr la igualdad género. “Espero que con el tiempo podamos vernos con igualdad y como un equipo, en vez de seccionarnos por géneros y ver quien es más o menos”.

Joel O’Farrili / LMSHOW