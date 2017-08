Salma Hayek tiene mal la columna por jugar a ser doble

La veracruzana siempre realizó sus escenas de acción

Primicias

Tras la trágica muerte de una mujer “doble” que hacía escenas de acción en Deadpool 2, Salma Hayek comentó que por culpa de Robert Rodríguez no usó dobles en sus películas, lo que a la larga le ha generado problemas de salud.

Así lo dijo en una entrevista para el portal Den of Geek, “Siempre he hecho mis propias escenas de acción, porque la primera vez que trabajé con Robert me hizo sentir que si no las hacía, la gente me miraría muy mal en este negocio.

La veracruzana comentó que se arrepiente de haber sido intrépida y por eso tiene lastimada la columna. “Ahora tengo dos hernias discales, una vértebra dislocada… Tengo muchos problemas de salud por esa razón. Y tengo que reconocer que es una estupidez”.

Para evitar seguirse lesionando la actriz decidió no volver a hacer ninguna escena de acción pues considera que ya no está en edad de hacerlo, y con nostalgia comentó: “Los productores me dijeron que le habían contratado una doble porque no pensaban que yo quisiera hacer todas esas cosas, y lo único que consiguieron fue hacerme sentir muy vieja”.

Redacción/LMShow