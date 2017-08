Mayrín Villanueva se declara a favor de la eutanasia

La actriz no quiere tener vida artificial y pide, en caso de ser necesario, desconecten su cuerpo

Primicias

El tema de la eutanasia, es decir, de la muerte asistida para evitar una agonía dolorosa, ha despertado el interés de los famosos y ahora es la actriz Mayrín Villanueva quien se suma a la lista a favor de esta elección de vida, tal como lo anunciara hace un par de semanas el comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

“Yo estoy a favor. Si a mí me dan a elegir, y estoy en un proceso de que mi cuerpo ya no va a regresar, si está conectado artificialmente, estoy segura que elegiría la eutanasia”, declaró Villanueva, quien tendrá un personaje protagónico en la nueva telenovela de Televisa-Univision ‘Me declaro culpable’, roll en el que abordará el tema de la muerte asistida.

Mayrín reveló haber platicado ya con su esposo, el también actor Eduardo Santamarina al respecto. “Sí he platicado con él, pero no le pediría que me desconectara sino fuera legal. También le pedí que el día que me muera no quiero un velorio ni que nadie se vista de negro, sino todos de blanco y que sea un día feliz, donde recuerden lo que soy. No quiero que la gente me vea en la caja”.

Joel O’Farrili / LMSHOW