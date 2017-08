Jorge Medina: Tengo 240 dólares

Se declara en quiebra económica pero millonario en felicidad

Primicias

El cantante Jorge Medina rompió el silencio sobre su ruptura con la Arrolladora Banda el Limón al asegurar que estaba harto de las burlas, del exceso de trabajo, y las adicciones provocadas por esas circunstancias.

El intérprete dio conferencia en la cual asegura que siempre estuvo en disposición de negociar.

“Pues yo llegué antes, a ver si los saludaba, pero ellos nunca llegaron. Yo soy feliz, no sé cómo estén ellos”, el diálogo nunca se reanudó afirma Medina.

En su época, eran conocidos los escándalos en los que se veía involucrado, los cuales hacían que la banda vendiera más presentaciones, sin embargo, todo tiene un límite, hasta que las burlas eran cosa de todos los días.

“¿Qué escándalo nos vas a regalar ahora?”, “me pareció bien de mal gusto”, indicó, a ello se suma a la gran cantidad de kilómetros que tenían que recorrer para ir a sus presentaciones, lo cual es agotador y no existe forma humana de soportar.

Y explicó que hizo después de su retiro.

““La primera fue irme a mi casa, no me dieron opciones, simplemente dijeron esto es lo que hay y con eso se trabaja, así que me fui y me dio por dormir, me dejé crecer la barba y empecé a correr como Forrest Gump, la que lidió conmigo fue mi esposa, ya casi nos divorciábamos”, explicó.

Jorge Medina se ha quedado sin amigos, hoy, ya no tiene tantos mensajes en su teléfono, tampoco seguidores, se le fueron los conocidos.

“El dinero para mí no es problema porque pues nunca ha habido. A mí si me congelan las cuentas traigo 240 dólares para comer mañana y pasado mañana. No tengo dinero pues yo estoy comenzando, por eso te digo que me llega justo a tiempo todo esto.” Concluye.

Redacción LMSHOW