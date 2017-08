Novia de Canelo posa semidesnuda para su mejor amigo

Shannon de Lima se muestra casi al natural con tal de ayudar a promocionar trajes de baño y del boxeador ni sus luces

Primicias

Shannon de Lima sabe gozar la vida, pues además de salir de fiesta y reunirse con las celebridades de moda como Maluma, también se muestra como una mujer libre de prejuicios y sin mayor problema posó semidesnuda para Miguel de León, su mejor amigo, quien se auxilió de la modelo venezolana para promocionar su nueva marca de trajes de baño.

A través de su Instagram, Miguel posteó un par de fotografías que dejan al descubierto el sensual torso de Shannon, quien con tal de ayudar a su hermano del alma fue capaz hasta de enseñar de más, pues dejó ver una pequeña parte de su trasero. Al parecer la confianza entre esta pareja de amigos es muy grande y se conocen prácticamente todo.

D'amore! MIGUELLEONE NEW COLLECTION FOR HER!!! My favorite model. 😍😋 A post shared by PHOTOGRAPHER 🇮🇹🇻🇪 (@miguelleone) on Aug 10, 2017 at 5:56pm PDT

Mientras tanto, de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, la pareja de Shannon, ni sus luces, pues hasta ahora no ha tenido ninguna reacción a la fotografía; ni un like ni mucho menos algún comentario. Así que no hay más que tres opciones: está totalmente concentrado en su entrenamiento y no tiene tiempo para ver las redes sociales de su novia o tiene mucha confianza en De León o de plano ya le importa casi nada lo que le pase a su amorcito. ¿Qué pasará?

Get ready for my new collection ML Beachwear 👊🏻 Esperando todo el apoyo de ustedes para mi nueva colección…😎 Gracias al mejor ilustrador y diseñador gráfico @kevin_aracas por tu gran trabajo en el diseño de mi logo, pueden seguirlo a través @kevin_aracas @disgrafik en pocos días todos los modelos y diseños de ropa de playa para chicas y chicos en mi pág personal www.miguelleone.com A post shared by PHOTOGRAPHER 🇮🇹🇻🇪 (@miguelleone) on Aug 12, 2017 at 2:15pm PDT

Redacción / LMSHOW