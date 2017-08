Salma Hayek defiende presencia latina en los Oscar

La mexicana está molesta porque la industria calla el éxito de los hispanos en la premiación

Salma Hayek reveló su molestia con la academia de cine, pues considera que han dicho poco o prácticamente nada respecto al reciente éxito de los latinos en las entregas de los Premios Oscar, donde asegura que, poco a poco, la comunidad hispana tiene mayor presencia.

“Nunca dicen nada de eso y me enfurece. Cuando me nominaron, estábamos Pedro Almodóvar, Gael García Bernal, Alfonso Cuarón. Yo era la primera hispana nominada como ‘Mejor actriz’, pero aquí nadie dijo nada, jamás se mencionó. Ahora, aunque no lo quieras mencionar, entre Cuarón y Alejandro (González Iñárritu) han acaparado el premio, ya estamos presentes, hay una evolución, pero no tiene tanta repercusión”, declaró Salma en una entrevista realizada en Los Ángeles.

La actriz veracruzana fue nominada en el 2003 como ‘Mejor actriz’ por su participación en ‘Frida’, 11 años más tarde, el mexicano Alfonso Cuarón se llevó la estatuilla como ‘Mejor director’ y en los dos años siguientes, 2015 y 2016, Alejandro González Iñárritu repitió la hazaña.

