Eiza González recibe los halagos de Salma Hayek

Mientras, en México renacen las versiones de que Belinda no soporta a su contemporánea

Primicias

La mexicana Eiza González ya se ganó el reconocimiento de su compatriota Salma Hayek, quien en una reciente entrevista la llenó de elogios y aplaudió sus logros en Hollywood, donde recientemente filmó la cinta ‘Baby driver’.

“La conozco de vista y de algunas cosas que he leído sobre ella, me parece maravillosa, guapísima, linda y simpática. Me encanta, es divina”, declaró Hayek al ser cuestionada sobre Eiza, quien días antes había calificado a la veracruzana como toda una “inspiración para las mujeres latinas”.

Mientras tanto, este fin de semana resurgió en México la versión respecto al desagrado que Belinda siente hacia Eiza. Según el diario Reforma, la primera no soporta que la comparen con González, con quien, al parecer, está lejos de poder llevar una buena relación.

Redacción / LMSHOW