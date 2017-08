Donativos a la fundación Rafa Márquez el hilo hacia el narcotráfico

Abogados del jugador aseguraron que no existen operaciones ilícitas en la actuación del capitán mexicano

Primicias

En su primera presentación ante medios, José Luis Nassar Daw defensor legal de Rafael Márquez, reveló que unos donativos bajo el esquema del redondeo son el hilo conductor de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra la estrella del fútbol mundial.

José Luis Nassar padre e hijo, fueron designados abogados del capitán de la selección mexicana de fútbol Rafael Márquez.

“Se presume que esto fue lo que dio origen, cabe aclarar que no fueron donativos personales, es un tema de redondeo de la cuenta de los restaurantes, aportaciones que se dieron de manera similar a otras en las que participaron instituciones públicas y privadas para apoyar a la fundación”, dijo en entrevista con Milenio.

“Se trata de una aclaración de naturaleza administrativa que haremos gustosos (…), inclusive el asunto no está en la Seido, no hay delincuencia organizada, no hay ni siquiera lavado de dinero. Hay que aclarar unas operaciones, punto”, informó.

La defensa legal detalló que no interpondrán amparos ya que el jugador siempre actuó de buena fe, por lo que está en condiciones de mostrar su inocencia tanto en México, como en Estados Unidos.

Redacción LMSHOW.