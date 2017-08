Seguidores critican a Carmen Jara por presumir obra de caridad

La cantante publicó un video en el que le da dinero a un indigente, algo que no vieron con buenos ojos algunos fans

Primicias

Carmen Jara dice que no se dio cuenta que su hija la estaba grabando cuando dio dinero a una persona que pedía limosna en una intersección.

Sin embargo, aunque se haya tratado de una buena acción, los seguidores de la artista no vieron con buenos ojos que Jara lo haya presumido en su cuenta de Instagram.

“Y QUE ME GRABA MI HIJA

PERO NO AY MEJOR SATISFACCIÓN EN LA VIDA QUE AYUDAR Y HACERLO DE CORAZÓN,

LOS AMOOOO Y AGRADESCO TODO LO QUE ME HAN REGALADO MIS CORAZONES!❤️”, escribió Jara junto al video que compartió.

“Que tu mano derecha no sepa lo que hace. La izquierda.miles de personas hacen más que eso y no lo andan publicando”, escribió un usuario.

Otro le escribió: “Lo q ase tu mano derecha q no lo sepa la izquierda es un buen consejo .en pocas palabras no tienes porque poner evidencias .q mal te ves asiendo esto publico”.

Otros tantos salieron a defenderla y a decir que está bien que publique esas acciones para que otros sigan su ejemplo.