Eric Del Castillo está preocupado por hijos de Rafa Márquez

El actor espera que acusaciones de EEUU contra el futbolista no sean ciertas

Primicias

El actor Eric Del Castillo se confiesa preocupado por los dos hijos del futbolista Rafael Márquez, quien en las últimas 48 horas se ha convertido, junto a Julión Álvarez, en el protagonista de las noticias.

“Este señor Márquez ha sido muy deportista, yo tengo muy buena opinión de él. Nosotros hemos sufrido cosas parecidas y es horrible, no me atrevo a pensar mal de él, sé que tiene hijos y ojalá los proteja, eso es lo que me preocupa, los niños”, declaró don Eric en entrevista exclusiva con LMSHOW.

Del Castillo, tiene mucha experiencia si se trata de enfrentar polémicas de la familia, pues lleva más de año y medio recibiendo las preguntas de la prensa respecto a las investigaciones de las autoridades mexicanas contra su hija Kate. Por eso, es muy cuidadoso al opinar del caso de Márquez. “Yo no me atrevo a juzgar porque no tengo los elementos para hacerlo. Lamentaría mucho que fuera cierto, pero tengo muchas dudas”.

Joel O’Farrili / LMSHOW