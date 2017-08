Julión Álvarez: Sí conozco a Raúl Flores Hernández

Es un empresario con bajo perfil y muy serio pero no es su amigo

El cantante Julión Álvarez admitió conocer al narcotraficante Raúl Flores Hernández, como conoce a una gran cantidad de personas que lo contratan en los eventos que lleva a cabo en todo el territorio nacional.

“Si conozco a Raúl Flores Hernández, la manera en que lo conocí fue en Guadalajara Jalisco en La Camelia, un lugar que desapareció hace seis o siete años, fue de los primeros lugares que me tocó en Jalisco, lo conozco como administrador” dijo.

“No tengo la necesidad de tener socios, no tengo sociedades, si mis abogados y me dicen que vaya a Estados Unidos con gusto voy, niego categóricamente estar relacionado con esas empresas, no tengo nexo, no me contrató directamente él, fuí dos veces a ese lugar por medio de otras personas, allí me lo presentan y tan tan, jamás, tuve su celular, no le saludé, no le llamé”, sentenció.

El intérprete mencionó que no es su amigo y que cuándo lo vio, lo observó como un hombre muy serio, pero la relación siempre se redujo a presentaciones en shows.

Raúl Cobos LMSHOW