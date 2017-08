Julión Álvarez: No existe necesidad de tener socios

Está dispuesto a aclarar todo lo que sea necesario al gobierno de Estados Unidos

Primicias

La estrella de la música regional mexicana Julión Álvarez, rechazó tener negocios con el narcotraficante Raúl Flores Hernández y mencionó que siempre ha sido temeroso de tomar sociedades con personas ajenas.

“Le puedo firmar con seguridad que no tengo necesidad de tener socios, pero no me da tiempo, porque trabajo de viernes a domingo, el lunes es muy cansado, martes y miércoles para checar otras cosas, me he dedicado a descansar si se puede, así como para checar otros negocios no se me antoja”, enfatizó.

“Estando en Chiapas ignoro al representante, al publicista, el lunes fuí anfitrión de un evento político, el día de ayer cuando hice mi primer aparición en facebook live, recibí un montón de mensajes, me llegó la nota a las 12, tenía a unos ganaderos invitados de otros estados a comer a mi rancho, les tenía su comida, sus cervecitas y el vino, por un chisme, ni nada que me presione cancelaría mi fiesta, por eso las transmisiones que hice después cantando”, dio a conocer.

“Hay una investigación hacia el señor, -Raúl Flores Hernández y en el gobierno de Estados Unidos- llegan a algo, son diez años de carrera, mi empresa ha hecho contratos y compromisos, no sabemos quién está detrás de ello, desconozco como nos haya mencionado, si lo hizo de esa manera, todavía estoy con la cara en alto y con todos mis papeles, en mi vida si compré, si hice, si generé, si sigo haciendo y si tengo que pagar se lleva a cabo, y se paga, ¿cuántas casas tengo?, como tres y chiquitas, no soy una persona que me vuele con el dinero”, confió.

Raúl Cobos/LMSHOW