Julión Álvarez: No conozco al Chapo Guzmán

Agradece a todas las personas que le han ofrecido asesoría legal para enfrentar la acusación de Estados Unidos.

El cantante Julión Álvarez informó que no serán los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes llevarán su defensa legal, al afirmar que anteriormente ha estado sujeto a auditorías de la Secretaría de Hacienda en México, sin que se hayan encontrado irregularidades en sus cuentas.

“No conozco al abogado del Chapo Guzmán, le agradezco por éste medio las ofertas, no sólo de él, sino de un montón de amigos, yo ya aventé el volado con el equipo de trabajo que tengo y así nos vamos a ir”, comentó

“Se me han hecho auditorías, los he tenido en mis oficinas y les he abierto las puertas, cuando ha habido chismes no quiero que me hable nadie, ni mi amá, ni mi apá, no platico cosas por teléfono, ayer andaba mi apá conmigo, y de repente llega la señal y mi apá como que se entristeció y le dí un abrazo y un beso”, dijo.

Respecto a su seguridad personal, aseguró que no cuenta con guardaespaldas en exceso, y que las personas que le acompañan en lugar de cuidarlo a él, le facilitan la vida.

“Siempre ando acompañado de dos o tres muchachos que andan conmigo, que ponen orden, en las filas de las fotos, o compran chucherías, o planchan por mí, un día quisiera que fueran a ver mi día, para que conozcan cómo es la vida de un servidor fuera del escenario, salgo del hotel ya como artista, salgo del evento soy sencillo, ranchero, no me gusta traer tanta bola”, añadió

Raúl Cobos/LMSHOW