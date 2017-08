Julión Álvarez: No cancelará eventos

Las fechas que se tenían en Estados Unidos eran tentativas

Primicias

El intérprete de música regional mexicana Julión Álvarez aseguró que no cancelará sus presentaciones, aunque señaló que había algunas fechas tentativas para los Estados Unidos.

El cantante aseguró que el noventa por ciento de su trabajo está en México, y sólo son entre 20 y 30 fechas las que hacen por año en Estados Unidos.

“Y todas ellas se hacen con la responsabilidad de aceptar eventos, por ejemplo si se nos vencen las visas en julio, no sabíamos sí tendríamos las visas, puedes anunciar y no se sacaría la venta de boletos, no hay fecha formal, no veo que sea más allá que una cuestión de trámite”, argumentó el chiapaneco en conferencia.

“Entiendo que hay que aclarar y decir, aquí están mis papeles, pérdidas económicas hasta ahora no he tenido, no voy a cancelar nada, todo sigue normal, aprovecho con tanto medio a la vez es para que el 26 de agosto vayan a San Luis Potosí, 31 y primero en el Auditorio Telmex, de lo de Tucson es una fecha que no estaba porque no habían llegado las visas, y con todo este ruido más voy a ganar”, comentó finalmente.

Raúl Cobos/LMSHOW