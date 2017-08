Julión Álvarez: El género banda está muy desprestigiado

“Sin embargo generan empleos honrados, cuido mis canciones y mi carrera” reveló

Julión Álvarez, envuelto en un escándalo por ser presunto socio del narcotraficante Raúl Flores Hernández admitió que el género banda está desprestigiado, pero que su carrera es limpia.

“El género de la banda es tachado por muchas cosas malas, es un trabajo muy honrado donde se generan muchos empleos, mi carrera se ha basado en canciones románticas, cumbias, uno que otro corrido, ojalá se den tiempo de checar como cuido las letras de mis canciones porque me siguen muchos niños, mucho adulto mayor” aseguró.

“Ojalá que el día que se aclare toda la situación, con mis papeles, mis abogados y todo, nos den la misma importancia para decir, el Julión tuvo razón, en cuanto a la editoria sí es mía, pero sin socios, esa la hice hace como ocho años”, difundió.

Aprovechó para explicar a los medios de comunicación el motivo por el cual está tranquilo “Todos los chismes que salieron antes, me sirvieron porque si no orita me hubiera dado un infarto, me hicieron concha, aprendí, lo tomé a la ligera, tan seguro que estoy como hice mis cosas que todo es legal, soy una persona miedosa a darle vueltas por donde no es, por lo que tengo las cosas muy claras”, le respondió a los reporteros.

