Julión Álvarez ya habló con la prensa. ¡Aquí los detalles!

Se defendió de las acusaciones vertidas en su contra por Estados Unidos

Agradezco la oportunidad para dar esta conferencia de prensa.

“Quisiera me den la oportunidad de leer una redacción yo mismo hice, para no terminar la rueda de prensa y que se hayan pasado”, le pidió a los medios presentes.

“Me presento como Julio César Álvarez Montelongo, desde hace diez años he construido mi carrera de manera muy pública, estoy con asesoría de mis abogados, porque es un tema delicado”.

“Todos los que me conocen desde hace años, saben como soy, como me he ganado la vida, con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio, me siento sano de cualquier cosa, seguro, involucrado en una situación incómoda, no más” dijo

“El único objetivo es dar la cara, no esconderme, sin evadir a nadie, porque sé que mi público merece una explicación”, agregó.

“Soy una persona digna, de muchos valores, mi padre y mi madre me enseñaron a caminar derecho, así tenga lastimada una pata, yo camino bien, espero todos los requerimientos, lo que aparece es lo que hay en Estados Unidos, si es necesario con gusto vamos, ésto soy, a ésto me dedico”, relató el cantante.

“Soy una persona en la que pueden confiar y muy derecha, si piden cualquier información se les entregará, de las cuentas congeladas de SHCP hasta ahora no me han comunicado nada, lo único que sé es la pantallita en la que estoy en los recuadros, no tengo información oficial del bloqueo de cuentas, una situación jurídica específica.

“Sí conozco a Raúl Flores Hernández, la manera en que lo conocí fue en Guadalajara Jalisco en La Camelia, un lugar que desapareció hace seis o siete años, fue de los primeros lugares que me tocó en Jalisco, lo conozco como administrador” dijo.

“No tengo la necesidad de tener socios, no tengo sociedades, si mis abogados y me dicen que vaya a Estados Unidos con gusto voy, niego categóricamente estar relacionado con esas empresas, no tengo nexo, no me contrató directamente él, fuí dos veces a ese lugar por medio de otras personas, allí me lo presentan y tan tan, jamás, tuve su celular, no le saludé, no le llamé”, sentenció.

“El Gordo Fernández que es mi suegro nada tiene que ver, es coincidencia de apellidos, la persona que allí aparece es alguien que coincide y sí lo conocí por las presentaciones”, especificó.

“Son temas delicados, quien es mi suegro es el papá de mi esposa, tiene 20 años divorciado o más, tiene otra familia y no tengo relación, no sé con quien está”, expuso Julión Álvarez

El cantante aseguró que el noventa por ciento de su trabajo está en México, son pocas fechas, entre 20 y 30 fechas las que hacen por año en Estados Unidos, con la responsabilidad de aceptar eventos, por ejemplo si se nos vencen las visas en julio, no sabíamos sí tendríamos las visas, puedes anunciar y no se sacaría la venta de boletos, no hay fecha formal, no veo que sea más allá que una cuestión de trámite”, argumentó.

“Estando en Chiapas ignoro al representante, al publicista, el lunes fuí anfitrión de un evento político, el día de ayer cuando hice mi primer aparición en facebook live, recibí un montón de mensajes, me llegó la nota a las 12, tenía a unos ganaderos invitados de otros estados a comer a mi rancho, les tenía su comida, sus cervecitas y el vino, por un chisme, ni nada que me presione sigue adelante mi fiesta, por eso las transmisiones que hice después cantando”, dió a conocer.

Sobre la foto que Enrique Peña Nieto bajó, lejos de molestarme se lo agradezco, ellos más que cualquier otra persona sabe que tan dañada está cualquier figura política, sabe que Julión Álvarez es bien visto, yo me quedo con un acto de buena voluntad, yo le tengo respeto al presidente, me siento afortunado de ser representante de mi estado, tengo muchísima gente que me apoya, viene el presidente al Estado y vamos a recibirlo y lo hicimos”, estableció.

“Con Rafa Márquez no ha tenido comunicación, él tiene apoyo, años en su negocio, más de 20 en el fútbol, está rodeado de un equipo que lo va a apoyar, si es necesario, si no cada quien por su lado, si le ofrezco mi equipo, mi apoyo y mi experiencia para lo que venga”, aseguró.

“De Rafa Márquez tengo años de conocerlo, no hay ningún apoyo, echamos una carnita, un café, un vino y ya” admitió.

“Hay una investigación hacia el señor, llegan a algo, son diez años de carrera, mi empresa ha hecho contratos, compromisos, no sabemos quien está detrás de ello, por eso salen así las cosas, desconozco como nos haya mencionado, si lo hizo de esa manera, todavía estoy con la cara en alto y con todos mis papeles, si compré, si hice, si generé, si sigo haciendo y si tengo que pagar se paga, ¿cuántas casas tengo?, como tres y chiquitas, no soy una persona que me vuele con el dinero”, confió.

Aprovechó para leer una nota de Milenio en donde Raúl Flores fue visitado al reclusorio Sur en donde aseguró que Rafa Márquez y Julión Alvarez no fueron sus prestanombres.

Lo único que ha obtenido el cantante es una raya más al tigre, expuso.

“El negocio de cualquier medio o cualquier cosa existe la envidia, eso se me ocurrió, estoy firme en lo que digo, hay cosas que puedo suponer y se quedan en eso”, expresó.

Le puedo firmar con seguridad que no tengo necesidad de tener socios, pero no me da tiempo, porque trabajo de viernes a domingo, el lunes es muy cansado, martes y miércoles para checar otras cosas, me he dedicado a descansar si se puede, así como para checar otros negocios no se me antoja”, enfatizó.

“Yo creo mucho en que cuando te toca te toca, del dinero que ganaré en futuras ocasiones desconozco si lo de las cuentas es oficial en México”, esclareció

“Entiendo que hay que aclarar y decir, aquí están mis papeles, pérdidas económicas hasta ahora no he tenido, no voy a cancelar nada, todo sigue normal, aprovecho con tanto medio a la vez es para que el 26 de agosto vayan a San Luis Potosí, 31 y primero en el Auditorio Telmex, de lo de Tucson es una fecha que no estaba porque no habían llegado las visas, y con todo este ruido más voy a ganar”, comentó.

“El Género de la banda es tachado por muchas cosas malas, es un trabajo muy honrado donde se generan muchos empleos, mi carrera se ha basado en canciones románticas, cumbias, uno que otro corrido, ojalá se den tiempo de checar como cuido las letras de mis canciones porque me siguen muchos niños, mucho adulto mayor” aseguró.

“Ojalá que el día que se aclare toda la situación, con mis papeles, mis abogados y todo, nos den la misma importancia para decir, el Julión tuvo razón, en cuanto a la editoria sí es mía, pero sin socios, esa la hice hace como ocho años”, difundió.

Todos los chismes que salieron antes, me sirvieron porque si no orita me hubiera dado un infarto, me hicieron concha, aprendí, lo tomé a la ligera, tan seguro que estoy como hice mis cosas que todo es legal, soy una persona miedosa a darle vueltas por donde no es, por lo que tengo las cosas muy claras”, le respondió a los reporteros.

“El cantante pidió al gobierno de Estados Unidos que les den sus visas y les dejen trabajar en la Unión Americana”, solicitó.

“No conozco al abogado del Chapo Guzmán, le agradezco por éste medio las ofertas, no sólo de él, sino de un montón de amigos, yo ya aventé el volado con el equipo de trabajo que tengo y así nos vamos a ir”, comentó

“Se me han hecho auditorías, los he tenido en mis oficinas y les he abierto las puertas, cuando ha habido chismes no quiero que me hable nadie, ni mi amá, ni mi apá, no platico cosas por teléfono, ayer andaba mi apá conmigo, y de repente llega la señal y mi apá como que se entristeció y le dí un abrazo y un beso”, dijo.

“Siempre ando acompañado de dos o tres muchachos que andan conmigo, que ponen orden, en las filas de las fotos, o compran chucherías, o planchan por mi, un día quisiera que fueran a ver mi día, para que conozcan como es la vida de un servidor fuera del escenario, salgo del hotel ya como artista, salgo del evento soy sencillo, ranchero, no me gusta traer tanta bola”, añadió

Julión Álvarez Previo a su conferencia realizó una transmisión en vivo.