Rafa Márquez: Nunca he participado con el crimen organizado

Enfrento mi partido más difícil

El futbolista Rafael Márquez se dirigió a sus aficionados, para desmentir la posible participación de su persona en actos relacionados con la delincuencia organizada

“El día de hoy diversos medios de comunicación señalaron que soy objeto de una investigación de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, por supuestos hechos relacionados a una organización criminal, ante ello, niego categóricamente cualquier relación con dicha organización y con los hechos referidos” indicó.

El futbolista aseguró que comprende la situación jurídica en que se encuentra y se aboca al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de su equipo de abogados.

“Aclaro que nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se han ventilado en diversos medios de comunicación. Reitero mi compromiso de apoyar a las autoridades y gobiernos correspondientes a medida que me sea posible y mantener informados a los medios” afirmó en conferencia de medios realizada en el Club Atlas Colomos

En este tenor pidió “respeto hacia mi familia, es una situación difícil. Agradezco a quienes me han enviado mensajes de aliento y apoyo, no los voy a defraudar, como he encarado mi carrera, éste es mi partido más difícil” concluye.

