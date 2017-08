Julión Álvarez: “Todo es por envidia”

El cantante se defendió de las acusaciones de EEUU y aseguró que "no pasa nada"

Primicias

Luego de que el gobierno de Estados Unidos ligara a Julión Álvarez con el narcotráfico y lo acusara de prestanombres del capo Raúl Flores Hernández el cantante se defendió a través de un video en el que desmintió los señalamientos que calificó como “notas un poco incómodas”.

“Soy una persona que soy de rancho, de pueblo que sé hacer mis cosas, lo poco o lo mucho que tengo, me ha costado muchísimo, me lo he ganado y seguimos trabajando. Gracias a Dios, no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando. Hay que darle tiempo al tiempo, a lo mejor son cuestiones de envidia, de celo o también políticas”, declaró Álvarez en un video en vivo desde su rancho en Chiapas.

El intérprete pidió un voto de confianza a sus fans. “Ustedes saben la persona que soy”. También se mostró tranquilo y aseguró que “no pasa nada. El día que me toque dar cara, saldremos a darla para lo que sea. Tengo que asesorarme, preguntar e investigar si es cierto lo que están diciendo”, declaró Julión, quien confirmó su amistad con Rafa Márquez, quien también fue acusado por las autoridades norteamericanas.

Joel O’Farrili / LMSHOW