Shannon De Lima: La distancia es difícil

El amor de Shannon de Lima por Saúl El Canelo Alvarez ya no se puede ocultar tras su destape, son la sensación en las redes sociales, diarios y revistas. Sin embargo hay algo que deben enfrentar: la distancia.

Así lo hizo saber a la revista Hola, la reina de belleza: “La gente no comprende que es algo complicado, la distancia es difícil, pero ya llegará el momento, todo está tranquilo, es cuestión de estar allí apoyándose”.

Sin embargo, por arte de magia dejó todo en paz y se concentró en sus proyectos, por lo que sale a explicar el motivo por el cual no se encuentra físicamente en los sitios de entrenamiento del pugilista.

“Sigo en paz y rodeada por la gente que quiero mucho, y que también me quieren y me apoya, pero ahora mismo estoy en una etapa en donde quiero crecer y enfocarme en mí finalmente. Siempre he estado al pendiente de los demás” le dice a la revista Hola.

Y agregó: “Soy conservadora, lamentándolo mucho, siempre he estado en relaciones escandalosas pero soy muy tranquila”, mencionó.

