¡Exclusiva! Heredero de Juan Gabriel aún no puede cobrar regalías

La Sociedad de Compositores de México almacena desde hace un año el dinero generado por la obra del Divo de Juárez

Primicias

A unas semanas de conmemorarse el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) reveló que el heredero del artista, Iván Aguilera Salas, aún no está facultado para cobrar las regalías generadas a partir del momento de su muerte.

Martin Urieta, vicepresidente del organismo encargado de regular la obra de los autores mexicanos y cobrar regalías, dijo en exclusiva con LMShow que actualmente la única persona autorizada para cobrar lo generado por Alberto Aguilera es Guillermo Pous Fernández, quien no ha hecho gestión alguna. “Iván todavía no recibe oficialmente el derecho para cobrar las regalías, pero existe el albacea. Iván no puede cobrarlas, pero se van acumulando, eso siempre”, aseguró el compositor al finalizar la presentación de su nuevo espectáculo México y España sin fronteras.

Cuando Aguilera Salas pueda gestionar el cobro por la ejecución pública de la música escrita y compuestas por su padre, recibirá el pago por la venta de discos, misma que a partir del fallecimiento se duplicó, además de una compensación por todas las reproducciones de canciones en programas de televisión, emisiones de radio, reproducciones en plataformas digitales y versiones tocadas en espectáculos en vivo.

Joel O’Farrili / LMSHOW