¡Exclusiva! Conductor de Mira quién baila desconoce regreso de programa

Javier Poza afirma que Univision no lo ha contactado para plantearle el regreso del programa

Primicias

Aunque existen rumores respecto al regreso del programa Mira quién baila a la pantalla de Univision, el conductor estelar de la emisión, Javier Poza, dice en exclusiva para LMSHOW desconocer tales planes, pues hasta ahora la televisora no lo ha convocado para la quinta temporada.

“Se dicen muchas cosas en Univision, ahorita hay mucho movimiento allá. Lo único que puedo decir es que ese programa es mío, que yo lo siento como mío porque lo empezamos desde cero, lo vimos crecer y se fue en el momento en que tenía el mayor de los éxitos ojalá regrese y si es así, ojalá pueda estar arriba de ese barco, me encantaría, pero no me han hablado, aunque tengo una estupenda relación con ellos”, comentó Poza, quien a partir del 10 de septiembre conducirá la nueva temporada de Bailando por un sueño, en México.

El entrevistado fue el encargado de conducir, junto a Chiquinquira Delgado, las cuatro temporadas de ‘Mira quién baila’, cuya última emisión se realizó a finales del 2013. Ahora se dice que, ante los bajos niveles de audiencia de Univision, sus ejecutivos planean el regreso del programa con la esperanza de reconquistar por fin a la audiencia de los domingos.

Joel O’Farrili / LMSHOW