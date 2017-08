En su debut, Jorge Medina se enfrenta con La Arrolladora

Se presentaron en lugares muy cercanos. El cantante habló de su exbanda

Primicias

Tras más de un año alejado de los escenarios, Jorge Medina ya debutó como solista y lo hizo en la Feria de Cuéncame, Durango. Casualmente, esa misma noche, pero con diferencia de un par de horas, también se presentó La Arrolladora, agrupación a la que perteneció 20 años, de la que, según insistentes rumores, no salió en los mejores términos.

Durante su concierto, Medina interpretó los éxitos que logró durante su estancia en La Arrolladora: ‘No me vengas a decir’, ‘Si yo te contara’ y ‘Se me cansó el corazón’, sólo por mencionar algunas canciones. El show se caracterizó por la constante interacción de Jorge con el público y por algunas improvisaciones, como ocurrió con ‘Mírame’, pieza que el cantante no llevaba preparada, pero que tuvo que interpretar ante la petición de uno de los presentes.

Minutos antes del concierto, Medina ofreció una conferencia y habló respecto a los términos de su relación con La Arrolladora. “Cada quien decidió tomar su camino, fue un acto de caballeros, ya que los tiempos de ellos son más complicados de los que yo manejo. Yo creo que lo que hicimos fue maravilloso, fue grandioso, ganamos todos los premios”, comentó el artista, ante las circunstancias de que su retiro de la agrupación nunca fueron aclaradas y despertaron una ola de rumores.

Redacción / LMSHOW