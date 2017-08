Disfunción eréctil ataca a compositor mexicano

Se animó a confesar su padecimiento, pero se arrepintió y aseguró que se trataba de una broma

Primicias

Martin Urieta, autor de clásicos como ‘Acá entrenos’ y ‘Urge’, confesó ser víctimas de un mal inevitable para los hombres: la disfunción eréctil, aunque finalmente se avergonzó de su propia declaración y aseguró que todo se trataba de una broma.

“Yo estoy muy bien de salud, fuera de la disfunción eréctil, no tengo ningún problema. Fuera de la disfunción, no tengo ninguna bronca”, declaró Urieta en conferencia de prensa. Luego, al entrar en confianza, contó una anécdota que le ocurrió cuando unas muchachas le agradecieron al canción ‘Mujeres divinas’. “Me dijeron ‘maestro, no tenemos cómo pagarle por escribir esa canción’ y yo les dije ‘yo tampoco tengo cómo cobrarles”, confesó el compositor de 73 años.

Sin embargo, ya en entrevista, el también amigo de Vicente Fernández Abarca fue cuestionado sobre el tema y señaló: “eso es relajo, ¡no te me arrimes! Es puro sentido del humor”.

Joel O’Farrili / LMSHOW