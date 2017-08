Lupillo Rivera no se arrepiente de haber golpeado a un gringo

El cantante insiste en que solamente quería defender a los mexicanos y ahora fue demandado

Primicias

Lupillo Rivera habló por primera vez acerca del incidente que protagonizó el pasado fin de semana en un casino de California, cuando respondió violentamente a las agresiones de un anglosajón, quien tuvo un comportamiento ofensivo hacia los mexicanos, por lo que el cantante no se arrepiente de las acciones tomadas para vengar el honor de “su gente”.

En entrevista con “Suelta la sopa”, el cantante dijo: “Fue algo que se tuvo que hacer; la neta no me arrepiento. Me dijo cosas que me ofendieron y ofendieron a mi gente y los tuve que defender. Hay mucha gente que piensa que está mal, pero la mayoría están con uno”.

Como consecuencia de la agresión, el ofendido demandó al llamado Toro del Corrido, quien aparentemente fracturó la quijada del sujeto, aunque en el video que hace días se viralizó en las redes sociales, únicamente se ve el momento en que el artista discutía con el agresor.

“Lo que ven en los videos fue después de que ya lo había tumbado”, dijo Rivera.

Redacción / LMSHOW