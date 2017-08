Practican al Loco Valdés pruebas para descartar nuevo cáncer

El actor se hará estudios para determinar que su estado de salud sea óptimo

La salud de Manuel “El Loco Valdés” padre de Cristian Castro va viento en popa, pues en breve entrará al quirófano para que le implanten el injerto de piel que será extraído de su pierna derecha tras la cirugía donde le fue retirado un tumor de la cabeza.

Al respecto el actor de 86 años comentó: “Ya me programan el próximo martes para mi parche y me van a hacer un examen mañana de todo, por si no se corrió la enfermedad para otra parte, por lo pronto estoy limpio”.

El actor es atendido en un hospital público de la ciudad de México, considerado uno de los mejores de América Latina y asiste a esta institución por su crítica situación económica, debido a que por un problema con las autoridades fiscales de México, tiene sus cuentas de banco congeladas.

Redacción LMShow