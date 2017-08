Novia de Canelo Álvarez se distrae con Maluma

Que buen trip @yudyarias ya extraño #medellín coño las arepas de chocolo y los buñuelos no es justooooo. Hay que repetir hasta las cazuelitas por favorrrrrrrrr. Gracias enserio por todoooooo yo me regreso eh cómo sea pero me regreso ahahahaa. 🤣🤣🤣🤣 PAL próximo Colombia moda voy más activo con todo y feria de flores 🌺. VENEZUELA TE AMO!🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪

A post shared by PHOTOGRAPHER 🇮🇹🇻🇪 (@miguelleone) on Aug 3, 2017 at 9:13am PDT