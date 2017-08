Nicolás Maduro llama a Peña Nieto “empleado maltratado de Trump

El venezolano dijo que su colega mexicano no toca al estadounidense "ni con el pétalo de una rosa"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa con la espada desenvainada y, al parecer, su colega mexicano Enrique Peña Nieto se ha convertido en el centro de sus más rudos comentarios. Ahora, Maduro llamó al mandatario azteca “empleado maltratado” del presidente estadounidense Donald Trump.

“Da vergüenza, Peña Nieto, que te dejes tratar así, como empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe Donald Trump. Con Venezuela sí te metes, ¿no?, pero a Trump no eres capaz de alzarle el pétalo de una rosa”, declaró Maduro en un acto transmitido por la televisión venezolana.

Días antes, el sucesor de Hugo Chávez le reclamaba al presidente mexicano una actitud pasiva ante la insistencia de Trump por construir el muro fronterizo. “Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo y una mandarria (martillo) y tumbaba todos los muros que nos separan con Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro”. El más reciente enojo de Maduro con su colega Azteca se debe a la publicación de la transcripción de una llamada de Peña Nieto con Trump, en la que éste último le pide al mexicano dejar de decir que su país no pagará la polémica construcción.

