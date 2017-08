¿Maluma enfrenta una crisis emocional?

Se teme que una pareja del cantante sea la causa de sus dolores y angustias

Primicias

En las últimas semanas Maluma se ha visto involucrado en una serie de rumores que aseguran que sostiene un romance con Eiza González y aunque por lo general nunca deja que este tipo de chismes lo afecten, el cantante realizó una publicación que ha dejado muy preocupadas a las miles de personas que lo siguen en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el colombiano publicó un mensaje en el que da a entender que se encuentra atravesando una situación muy difícil a nivel personal y aunque no proporcionó mayores detalles al respecto, todo parece indicar que las críticas que recibe diariamente han comenzado a inquietarlo.

“Nadie sabe qué hay detrás de la vida de los artistas. No me estoy quejando, sólo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser exitoso. Yo sólo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Antes de existir Maluma siempre ha estado Juan Luis”, fueron las palabras del intérprete de “Felices Los Cuatro”.

Ante esta publicación, varios internautas hicieron algunos comentarios en los que le aseguraron al cantante que su fe en Dios lo ayudará a salir adelante de cualquier problema. “Sólo Dios y cada uno de nosotros sabemos por las circunstancias que estamos pasando”, “Dios te bendiga siempre” y “Dios es el que te ayuda y la sonrisa es el único virus que no hace daño al alma” son algunos de ellos.

Redacción LMSHOW/Mezcalent