Demandarán a hijo de Bárbara Mori por no hacerse cargo de su bebé

La historia de Sergio Mayer Mori y su vida desenfrenada tiene un nuevo capítulo. Ahora, la madre de su bebé, Natalia Subtil, amenazó con demandarlo por haber desaparecido sin dar explicación de su vida.

La modelo confesó que Sergio Mayer y Bárbara Mori, los famosos padres del joven, están enterados y entienden su postura.

“La familia me apoya; dicen que yo tengo que hacer lo que es necesario para que mi hija tenga las cosas y que este sana; lo importante es ella. No es que me apoyen que demande a su hijo, pero es lo correcto, es lo que tengo que hacer, entonces vamos a buscar por este lado”, dijo.

Subtil manifestó haber puesto todo de su parte para que la relación no llegara a esas instancias.

“Yo intenté ser buena onda y me cansé, porque llega un punto en que nos cansamos, y entonces lo voy a hacer por ella [mi hija], no por mí”, sostuvo.

La también cantante expresó que Mayer Mori se encuentra totalmente desubicado.

“Es muy cansado la verdad, intentar dejar a la persona regresar a su estado normal, porque es una buena persona, pero ahora no es su interés; no tengo idea, cambió mucho y como no tenemos comunicación, entonces no tengo idea, y como es muy manipulador entonces no sé qué va a estar haciendo. Está como en otro mundo”, acusó.

