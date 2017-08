Cuauhtémoc Blanco… ¡Cuidado, papá celoso!

El exfutbolista ya le advirtió a su hija de 15 años que, si le conoce a un novio, ¡lo mata!

Primicias

Cuauhtémoc Blanco es un padre muy protector, especialmente con su hija Bárbara, quien recientemente cumplió 15 años y, según la jovencita, es extremadamente celoso, al grado de no querer conocerle novio alguno y de estar dispuesto a hacer todo para que nadie le quite a su princesa.

En exclusiva para LMShow, la adolescente compartió cómo es su relación con el actual alcalde de Cuernavaca. “Es muy celoso, siempre me dice ‘si te veo con un novio, ¡lo mato!’ y yo le digo ‘está bien papá, no voy a tener’”, dijo la joven, fruto de la relación del ‘Cuau’ con la modelo y conductora Liliana Lago, popularizada como la ‘Nacha Plus’.

Hasta ahora, Bárbara ha cumplido con su padre y prefiere pasar el tiempo con sus amigas. Sin embargo, el exdeportista debe estar consciente del paso del tiempo, pues aunque aún es muy joven, la chica empieza a forjarse su propio camino en la actuación y desde esta semana trabaja en una obra de teatro en la capital mexicana.

Joel O’Farrili / LMSHOW