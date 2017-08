Romeo Santos y Julio Iglesias le cantan a su “amiguito”

El bachatero confesó los motivos que tuvo para escribirle una melodía a su miembro viril

Primicias

En su nuevo disco ‘Golden’, Romeo Santos incluye una canción con una temática muy particular, pues se trata de una melodía dedicada a su miembro viril o como él mismo lo califica, “el gran compañero de los hombres”. La pieza se titula ‘El amigo’ y se trata de un dueto con el español Julio Iglesias.

“Es una canción que es muy real porque cuántas veces hemos platicado con nuestros amigos y dices ‘Wow, por estar pensando con el de abajo, mira lo que me pasó’, es un hombre diciéndole a su compañero, ‘Has estado conmigo toda la vida, en las buenas y en las malas, por ti he hecho lo correcto y lo incorrecto, hay noches que me has quedado mal, pero hay otras que me has quedado bien”, declaró el cantante en conferencia de prensa realizada en la ciudad de México.

Ante casi 100 representantes de la prensa, el exintegrante del grupo Aventura confesó que cuando invitó a Julio Iglesias a colaborar en el dueto, nunca le dijo la temática de la pieza. “Me daba como un poco de pena, nunca le dije de qué se trataba. Él graba la voz, se mezcla la canción, me llama y me dice ‘¿Le has escrito una canción al pito?’ y yo pensé que ya no me iba autorizar la canción, pero me dijo ‘¡Sos un genio!’”

Joel O’Farrili / LMSHOW