María Elena Salinas deja Univision

Ultima Hora Maria Elena Salinas Fuera de @univision, despues de 30 años de carerra , con un sueldo millonario toma la decisión de dejar Noticiero Univision !! @univision @univision @noticierounivision @peopleenespanol @lmshow @metropr

A post shared by CERIANI (@javierceriani) on Aug 3, 2017 at 3:44pm PDT