Marc Anthony recibe las condolencias de su más grande enemiga

¡Fuera rencores! la cantante La India olvidó por un momento el enorme resentimiento que existe hacia su colega Marc Anthony, a quien le envió sus condolencias por el reciente fallecimiento de su madre Guillermina Quiñones.

“Han sido muchos años que no nos hablamos, hay mucha distancia y quizás es mejor así, pero me tocó el corazón cuando me enteré que se murió su mamá. Yo conozco a una mujer que amaba a sus hijos y era, como él dice, la piedra de la familia, entonces es cuando te das cuenta de que todas esas cosas que han pasado entre él y yo, se desaparecen, porque mi corazón, está con él”, declaró la intérprete de ‘Estúpida’ a la cadena Telemundo.

Marc Anthony y La India fueron grandes amigos cuando ambos iniciaban en la música y hasta realizaron un exitoso dueto llamado ‘Vivir lo nuestro’, pero años más tarde se pelearon y desde entonces no se pueden ver ni en pintura.

Redacción / LMSHOW