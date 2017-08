Adamari López fue el amor imposible de Carlos Ponce

El artista boricua confesó que aún no supera que la conductora de Telemundo se negara a ser su novia

Primicias

En la vida, prácticamente todos tenemos un amor imposible y el actor Carlos Ponce no es la excepción, pues resulta que su sueño frustrado es Adamari López, a quien conoce desde que ambos vivían en Puerto Rico y cursaban la escuela.

“Ella dice que no se acuerda, yo estaba en segundo grado, ella era una mujer mayor, estaba en tercer grado. Yo estaba enamoradísimo de ella, me dijo ‘No’ y me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo, cada vez que la veo”, declaró el protagonista de Telemundo al programa ‘Al rojo vivo’.

Cabe destacar que cada uno tenía dos caminos totalmente diferentes en la vida, pues mientras Carlos formó su primera familia cuando era aún muy joven y ahora, a sus 44 años, ya tiene cuatro hijos, Adamari solamente tiene una hija que procreó tras cumplir 42 años, eso sí, cada uno atraviesa por una etapa muy estable en sus respectivas relaciones.

Redacción / LMSHOW