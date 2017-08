Banda MS defiende a Alan Ramírez sin dar explicaciones

Asegura ser un hombre sano, con valores familiares y sin problemas de ningún tipo

Primicias

La Banda MS salió en defensa de su cantante principal, Alan Ramírez, al asegurar que no hay nada que defender, por lo que lamentaron la difusión de imagenes “mal intencionadas”.

“Alan es una persona sana, apegada a su familia. Siempre preocupado por difundir buenos ejemplos en cuanto a ética y moral se refiere. Las imágenes difundidas, forman parte de un vídeo que se grabó durante una presentación de la banda en meses pasados.

“A éste respecto, no hay nada que decir o aclarar porque no hay ninguna falta que perseguir. Sin embargo, lamentamos mucho los comentarios que se han generado a éste respecto, pues no sólo dañan la imagen de la banda, sino también a los familiares, amigos y fanáticos.

El video mostraba un comportamiento irregular del cantante, lo que fue malintepretado por algunos de sus fans, habría sido colocado en la red el 29 de marzo, por un usuario Carlos Merlos quien acusó al cantante de comportamiento inadecuado.

